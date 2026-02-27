【モデルプレス＝2026/02/27】俳優の杉野遥亮がパーソナリティを務めるラジオ番組「杉野遥亮の青春エントリーシート」（文化放送）の公式X（旧Twitter）が、27日に更新された。坊主姿での収録写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳人気俳優、坊主姿解禁◆杉野遥亮、坊主姿解禁投稿では髪型には触れず、翌日の放送を告知。白のオールインワン姿でマイクの前に座り、カメラに向かって手を振る写真を杉野は、坊主へとイメージ