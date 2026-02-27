杉野遥亮、坊主姿解禁「2週間ぶりにやっと」「イケメンが際立つ」とファン騒然
【モデルプレス＝2026/02/27】俳優の杉野遥亮がパーソナリティを務めるラジオ番組「杉野遥亮の青春エントリーシート」（文化放送）の公式X（旧Twitter）が、27日に更新された。坊主姿での収録写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳人気俳優、坊主姿解禁
投稿では髪型には触れず、翌日の放送を告知。白のオールインワン姿でマイクの前に座り、カメラに向かって手を振る写真を杉野は、坊主へとイメージチェンジを遂げている。
毎週オフショットが公開される同アカウントだが、ここ数週間はフードを深めに被り、髪型が認識できない写真が多数。ファンからは「予想はしてたけど…！」「やっぱり髪型変わってた」「坊主は予想外」「何でもかっこいい」「イケメンが際立つ」「解禁がさらっとすぎてびっくり（笑）」「2週間ぶりにやっと髪型が見れる写真きた…！」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆杉野遥亮、坊主姿解禁
◆杉野遥亮の坊主姿に反響
