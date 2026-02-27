明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第4節が27日に行われ、サンフレッチェ広島と京都サンガF.C.が対戦した。38歳のバルトシュ・ガウル監督のもとで新たなスタートを切った広島は、PK戦での勝利を含めるとここまで公式戦5試合を戦って4勝1分と好調を維持。前節は90＋7分の劇的な決勝弾によってセレッソ大阪に競り勝ち、地域リーグラウンドWESTの首位を走る。一方、昨シーズンに過去最高順位を更新した京都は、こ