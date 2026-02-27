『MARC BY SOFIA』のオフィシャルトレーラーが公開された。『MARC BY SOFIA』は、Marc Jacobs（マーク・ジェイコブス）の親密な姿を捉えたドキュメンタリー・ポートレイト。彼の30年以上にわたる友人で、コラボレーターでもあるSofia Coppola（ソフィア・コッポラ）が監督を務めた。このたび公開されたオフィシャルトレーラーには、Sonic Youth（ソニック・ユース）の楽曲『100％』を使用。本作では、彼らとの関わりも描かれるとい