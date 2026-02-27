【モデルプレス＝2026/02/27】テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、2月27日よる9時より放送。Aぇ! group、斉藤和義、HANA、M!LKらが出演する。【写真】今夜「Mステ」出演のバズアイドル◆HANA、新曲初パフォーマンスにコメントHANAが初めてメンバー全員で作詞作曲した楽曲「ALL IN」をテレビ初披露。2月25日にCDリリースされた1stアルバム『HANA』に収録されている同曲は、ギターサウンドを基調とした挑戦的な楽