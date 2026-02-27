27日放送「Mステ」HANA、新曲で初のヘッドセットパフォーマンス「サビは今までで1番キャッチー」M!LK・Aぇ! groupらも出演
【モデルプレス＝2026/02/27】テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、2月27日よる9時より放送。Aぇ! group、斉藤和義、HANA、M!LKらが出演する。
プロデューサーでもある、ちゃんみなから「アルバムのタイトル曲はみんなで制作に挑戦してほしい」と言われ、メンバー全員での作詞作曲に挑んだという「ALL IN」。CHIKA（チカ）は「もともとクリエイティブにも挑戦したかったのでうれしかった」と話し、YURI（ユリ）も「みんなで横に並びながらリリックを書いたり、ブースに入った時にいいフロウが出たらみんなで盛り上がる感じがすごく楽しかったです」と楽曲制作を振り返った。今夜のMステでのテレビ初披露に向け、「私たちが楽しんでいることが視聴者の皆さんにも伝わればいいなと思います！」とKOHARU（コハル）。MAHINA（マヒナ）も「コレオ初披露なのでかましていきたいと思います！ 私たちの感謝や想いが伝わったらうれしいです」と意気込みを語った。
◆HANA、新曲初パフォーマンスにコメント
HANAが初めてメンバー全員で作詞作曲した楽曲「ALL IN」をテレビ初披露。2月25日にCDリリースされた1stアルバム『HANA』に収録されている同曲は、ギターサウンドを基調とした挑戦的な楽曲で、HANAらしい力強さ・クールさが全面に詰め込まれた、HANAの新たな代表曲となりそうな1曲。最新楽曲の披露に「初パフォーマンスなので、ダンスも歌も全部に注目してほしい」というMOMOKA（モモカ）。JISOO（ジス）は「初のヘッドセットパフォーマンスも注目」、NAOKO（ナオコ）も「THE バイブスアゲ↑が感じられるところがお気に入りです！特にサビは今までで1番キャッチーで、コレオも本当に体力勝負なものとなりました！」と見どころを語っている。
◆斉藤和義、佐野勇斗と共演 松嶋菜々子から応援コメントも
斉藤和義は松嶋菜々子主演の木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』の主題歌「鏡よ鏡」をテレビ初披露。松嶋からの応援コメントVTRも到着する。「鏡よ鏡」について「書き下ろしのお話をいただき、“正直者が馬鹿を見ない”という世界観を曲に表現しました。ドラマには今の時代に必要な大切なメッセージが隠れており、その想いを楽曲やパフォーマンスで伝えたいです」と斉藤。実は「鏡よ鏡」のMVには、今夜M!LKとして出演する佐野勇斗も出演しており、Mステスタジオでの共演にも注目が集まる。
さらに斉藤は、2011年に放送された松嶋のヒットドラマ『家政婦のミタ』の主題歌だった「やさしくなりたい」も8年ぶりに披露。同曲については、「いろいろなものを失った人たちが再生していくお話だと知って、それを意識してこの曲を書きました。シリアスな場面も多いドラマだったので、歌が少しでも救いの要素になればいいなと思いました」と振り返っている。
◆Aぇ! group・sumikaら出演
Aぇ! groupは2ndアルバムのサブリード曲「Fashion Killa◆（※◆はハートマーク）」を、sumikaは本日公開する『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌「Honto」をテレビ初披露する。さらに、アンジェラ・アキは、「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」を12年ぶりに披露するほか、6年ぶりの出演となるm-floは、充電期間前最後のMステ出演で2001年リリースの名曲「come again」をパフォーマンスする。（modelpress編集部）
