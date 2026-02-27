ピーエス・コンストラクション [東証Ｐ] が2月27日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の115億円→124億円(前期は122億円)に7.8％上方修正し、一転して1.2％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の47億円→56億円(前年同期は65.1億円)に19.1