不二家洋菓子店は2月28日、全国の店舗で「不二家の日」キャンペーンを開催する。発売75周年を迎えるロングセラー商品「ミルキー」を記念したオリジナルエコバッグのプレゼントや限定ケーキの販売を行う。■ミルキー発売75周年記念エコバッグを配布不二家では、「228（ふじや）」の語呂合わせから、2月28日を「不二家の日」としている。2026年はミルキー発売75周年にあたることから、今回は「ミルキーエコバッグ（75thデザイン）」