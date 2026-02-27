【2月28日】不二家で“75周年エコバッグ”先着配布　記念ケーキも登場

不二家洋菓子店は2月28日、全国の店舗で「不二家の日」キャンペーンを開催する。発売75周年を迎えるロングセラー商品「ミルキー」を記念したオリジナルエコバッグのプレゼントや限定ケーキの販売を行う。

■ミルキー発売75周年記念エコバッグを配布

不二家では、「228（ふじや）」の語呂合わせから、2月28日を「不二家の日」としている。2026年はミルキー発売75周年にあたることから、今回は「ミルキーエコバッグ（75thデザイン）」をプレゼントする。配布は2月28日から開始し、先着順で、なくなり次第終了となる。

【この記事の画像(7点)を見る】ミルキーエコバッグ（75thデザイン）、ストロベリーミルキーマーブルケーキ、苺のシフォンケーキ など

配布対象は、税込2,280円以上購入した人で、1会計につき1点。税込4,560円以上購入した場合でも、プレゼントは1会計につき1枚までとなる。

ミルキー75周年

◆ミルキーエコバッグ（75thデザイン）

レッドを基調に、ミルキーのキャンディ型をあしらったデザイン。裏面にはミルキーのロゴとペコちゃんを配した。収納時にはキャンディ形になる仕様で、ボールチェーン付きのため、バッグの持ち手などに取り付けることもできる。サイズは約高さ485mm（持ち手含む）×幅300mm。

■2月28日発売ケーキ（価格はすべて税込）

◆ミルキー75th スペシャルケーキ（1,728円）

「不二家の日」とミルキー75周年を祝う特別なショートケーキ。スポンジに軽いタイプのカスタードクリーム、苺果肉入りソース、練乳入りシャンテリークリームを重ねた。

チョコレートで描いたミルキーのロゴと「Thank you!」のメッセージで、75周年への感謝の気持ちを表現した。サイズは直径90mm×高さ60mm。販売期間は2月28日から3月3日まで。

◆ストロベリーミルキーマーブルケーキ（583円）

上面をストロベリーソースでマーブル模様に仕上げた、苺ミルキー風味のケーキ。スポンジでストロベリークリームと苺果肉入りソースを挟み、練乳入りシャンテリークリームを重ねた。サイズは幅100mm×高さ55mm。2月28日から順次発売する。

◆苺のシフォンケーキ（583円）

シフォン生地に苺果肉入りの軽いタイプのカスタードクリームを注入し、苺果肉入りソースとシャンテリークリームで仕上げた。ふんわりとした口どけとやさしい甘さが特長という。サイズは直径95×高さ80mm。2月28日から順次発売。