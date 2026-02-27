ポケモンはLINEヤフーと連携し、ポケモン30周年を彩るコラボレーション施策を実施することを発表した。 【画像あり】ポケモンとYahoo! JAPANが30周年記念のコラボ一覧 ポケモンとYahoo! JAPANは2026年で30周年を迎える。今回のコラボではYahoo! JAPANとLINEとも連携し、演出や限定コンテンツを順次展開していく。 「Yahoo! JAPAN」アプリに、ポケモン30周年関連ニュースが一目でわかる「ポケモンタブ」