ポケモンはLINEヤフーと連携し、ポケモン30周年を彩るコラボレーション施策を実施することを発表した。

【画像あり】ポケモンとYahoo! JAPANが30周年記念のコラボ一覧

ポケモンとYahoo! JAPANは2026年で30周年を迎える。今回のコラボではYahoo! JAPANとLINEとも連携し、演出や限定コンテンツを順次展開していく。

「Yahoo! JAPAN」アプリに、ポケモン30周年関連ニュースが一目でわかる「ポケモンタブ」と、毎月ポケモンに関するトレンド情報を紹介する「ポケモントレンド」が追加される。これまでの『ポケットモンスター』シリーズのパッケージを飾るポケモンがデザインされたオリジナルスマホ壁紙もダウンロードできる。壁紙は毎月異なるデザインとなる予定だ。

「Yahoo! JAPAN」アプリ（iOS版、Android版）、スマートフォンブラウザ版「Yahoo! JAPAN」トップページと「Yahoo!検索」の検索結果ページをポケモンにきせかえられる特別デザインが登場する。くさ、ほのお、みずの3種類のテーマが用意されている。

「Yahoo!検索」で「ポケモン30周年」と検索すると、これまでの『ポケットモンスター』シリーズを振り返ることが可能だ。各作品タイトルの検索結果には、紙吹雪の演出やその作品で登場した旅立ちの3匹に出会える演出が盛り込まれている。

2月27日の1日限定で、「Yahoo!きっず」のトップページに「ポケモン」が登場する。

LINEでもポケモン30周年を記念したコラボレーションが3月1日に実施される。コラボキャンペーン期間中、「LINE」アプリのウォレットタブもしくはミニアプリタブ内にある「ポケモン30周年コラボ」キャンペーン上に出現するピカチュウをタップすると、クエストが進行し、LINEポイントが貯まる。

5マス到達すると、ポケモンの特別デザインをあしらった「LINE」アプリアイコンを獲得できる。アイコンは全部で8種類で、ピカチュウをはじめとしたデザインに加え、シークレットも用意されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）