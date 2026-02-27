女優で声優の戸田恵子が27日に自身のアメブロを更新。出演映画の撮影が終了したことや、俳優の寺脇康文の誕生日会に参加したことを報告した。この日、戸田は「朝から千葉で映画の撮影」と切り出し「今日で私はオールアップしました」と出演映画の撮影が終了したことを報告。花束の写真を公開し「発表はずーっと先かと思いますが、私もとても楽しみにしている作品です」と期待を寄せた。続けて、夜には寺脇の誕生日会に参加したこと