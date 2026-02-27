録音した音声を聞き返してみたら、質問した自分の声はいかにも「あわあわ」していた。目の前に大谷翔平。50代も半ばを過ぎたおじさん記者も思わず緊張してしまった。26日、大谷が侍ジャパンに合流した初日の記者会見。代表質問が終わると真っ先に手を上げた。「3年前も名古屋で合流したと思うんですけど、その時に試合前の練習で外でフリー打撃をやったと思うんですが…。明日明後日、ファンの前でフリー打撃を見せへ、いた