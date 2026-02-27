アップルが3月2日（月）〜4日（水）にかけて少なくとも5つの新製品を発表すると報じられています。 アップルは3月4日にニューヨークやロンドン、上海で新製品の特別体験会「Special Apple Experience」を開催し、ジャーナリストやクリエイターなどを招待しています。 米ブルームバーグによれば、そこで発表される新製品の1つは廉価版「MacBook」。これは12.9インチディスプレイ、「iPhone 16 Pro」の「A18 Pro」チップの