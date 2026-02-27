アップルが3月2日（月）〜4日（水）にかけて少なくとも5つの新製品を発表すると報じられています。

アップルは3月4日にニューヨークやロンドン、上海で新製品の特別体験会「Special Apple Experience」を開催し、ジャーナリストやクリエイターなどを招待しています。

米ブルームバーグによれば、そこで発表される新製品の1つは廉価版「MacBook」。これは12.9インチディスプレイ、「iPhone 16 Pro」の「A18 Pro」チップの派生版が搭載され、さまざまなカラーバリエーションが用意されているようです。

さらに「iPhone 17e」も3月の第1週に発表される予定。「A19」チップ、MagSafe、現行モデルと比べて5G通信がより速い「C1X」モデム、Wi-Fi 7に対応した「N1」チップが搭載される見込みです。

その他にも、「M4」チップ搭載の「iPad Air」、「A18」チップ搭載の「iPad 12」、「M5」チップ搭載の「MacBook Air」、「M5 Pro／Max」チップ搭載の「MacBook Pro」などが登場するという見方が強まっています。しかし、次期「Studio Display」の2モデルは披露されない模様。

これらの新製品はアップルのプレスリリースで発表されると予測されています。来週は怒涛の新製品ラッシュに備えておきましょう。

Source: ブルームバーグ

Via: MacRumors

