2月26日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2が行われ、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）と男子中国代表（同27位）が対戦。日本は80－87で敗れ、今予選初黒星（2勝1敗）を喫した。 試合後の会見で、桶谷大ヘッドコーチは「出だしはいい部分が出て、ボールも回しながら、ディフェンスも良かっ