逆転負けの日本代表…ホーキンソン選外の理由は「コンディション」桶谷HCが理由説明

2月26日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2が行われ、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）と男子中国代表（同27位）が対戦。日本は80－87で敗れ、今予選初黒星（2勝1敗）を喫した。

試合後の会見で、桶谷大ヘッドコーチは「出だしはいい部分が出て、ボールも回しながら、ディフェンスも良かったというところで、いいペースでバスケットができた」と、14点差で終えた前半のパフォーマンスを評価した。

しかし、ハーフタイム明けの後半は一転して中国ペースに。第3クォーターは開始から5分間も得点することができず9－25と急失速。指揮官は「出だしからターンオーバーが増えて、そこからファストブレイクポイントもとられたり、あっちのプルアップスリーも入りだして、スペインピックのところで混乱しちゃって、気持ちよく点数を伸ばされたかな」と、攻守の歯車が狂った後半を振り返った。

トム・ホーバス前HCの体制で臨んでいた今予選Window1では、ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）が獅子奮迅の働きを見せていたが、今回はチームに帯同しているもののベンチ外に。背番号53を背負うアレックス・カーク（琉球ゴールデンキングス）が帰化選手としてロスター入りした。この選手起用について問われた桶谷HCは、次のように説明した。

「みんなジョシュのこともリスペクトしていますし、アレックスもリスペクトしている中で、今回合宿があって、短い練習期間だったんですけど、コンディションを見たときに間違いなくアレックスのほうが良かったということで、今回はアレックスを使いました」

なお、先発出場したカークは、ファウルトラブルに陥りながらも、24分25秒のプレータイムで、12得点10リバウンド2アシストを記録。出場時間中の得失点差を表すプラスマイナスは-8だった。

日本の次戦は、中2日で迎える3月1日の韓国代表（同57位）戦。今予選で中国相手に2連勝を飾った難敵相手に、日本はどのような布陣で挑むのだろうか。

■試合結果



日本 80－87 中国



JPN｜21｜26｜ 9｜24｜＝80



CHN｜11｜22｜25｜29｜＝87





［写真］＝B.LEAGUE

【写真】桶谷ジャパンの合宿招集メンバー16名