Photo: 山田卓立 三寒四温、寒い日が3日続き、そのあとに暖かい日が4日──そんな寒暖の波を繰り返しながら春を迎える季節。朝晩は冷え込むのに日中は汗ばみ、気温差に身体が追いつかず、体調を崩しやすいのもこの頃だ。こういう不安定な環境でこそ、本来は山のために生まれた機能服が効いてくる。過酷なフィールドで真価を発揮するギアは、当然ながら日常生活でも頼りになる。そこで提案し