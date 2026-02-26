1.遺体の安置 愛猫の呼吸が止まったことを確認したら、まずは遺体を適切な状態で安置します。亡くなってから時間が経つにつれて死後硬直が進行するため、できるだけ早く手足をやさしく曲げ、眠っているときのような自然な姿勢に整えてあげましょう。まぶたや口が開いている場合は、そっと閉じてあげてください。 遺体は、トイレシーツを敷いた上に保冷剤や氷を入れた箱に安置します。特に内臓は傷みやすいため、お