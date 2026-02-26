アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が7月24日に公開されることが発表された。あわせて、本編映像が初めて解禁された。【画像】背中かっこよすぎ！初解禁された『映画ちいかわ』場面カット本編映像初解禁となる30秒の特報映像では、1枚のチラシをきっかけに、とある島へと帆を進める船に乗り込んだちいかわ、ハチワレ、うさぎ。果たしてその先に待つもの、そしてその“島のひみつ”とは。映画ならで