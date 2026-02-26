国際的な自然・科学の有名メディア「ナショナルジオグラフィック」のスペイン版が、金沢の伝統工芸の金箔を特集することになり、26日に市内の金箔メーカーを訪れました。金沢市の金箔メーカー「箔一」には、海外の有名メディア「ナショナルジオグラフィック」の取材が…去年は、金沢市を「2025年に行くべき世界の旅行先 25選」にも選出した、こちらのメディア。金沢市内を5日間の日程で周っていて、この日