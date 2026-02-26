2月1日に千秋楽を迎えたばかりの、宇野昌磨さんの初プロデュースアイスショー「Ice Brave（アイスブレイブ）」の千秋楽公演が、全国47の映画館で上映されることが決定しました。「Ice Brave」は、宇野昌磨さんが現役時代に滑ってきた数々の名プログラムを、今の自分だからこそ魅せられる新たな演目として昇華させた本人初プロデュースのアイスショー。90分間ノンストップで、宇野さんと8名のスケーターが持てる力の全てをぶつけて