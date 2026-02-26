宇野昌磨さん初プロデュースのアイスショー「Ice Brave」劇場版が全国で上映決定！本田真凜さんと初挑戦したアイスダンスも

2月1日に千秋楽を迎えたばかりの、宇野昌磨さんの初プロデュースアイスショー「Ice Brave（アイスブレイブ）」の千秋楽公演が、全国47の映画館で上映されることが決定しました。

「Ice Brave」は、宇野昌磨さんが現役時代に滑ってきた数々の名プログラムを、今の自分だからこそ魅せられる新たな演目として昇華させた本人初プロデュースのアイスショー。

90分間ノンストップで、宇野さんと8名のスケーターが持てる力の全てをぶつけて滑り、それと呼応するように観客が声援で盛り上げます。

観客とスケーターが一体となってつくり上げる音楽ライブのような本作は、宇野さんの現役時代の楽曲を使いながらも全く新しい感動を与え、宇野さんの過去と現在、そして未来への挑戦の生き様を見せるアイスショーとなりました。

見どころはなんといっても、宇野さんの現役時代最後のコーチを務めたスイスの大人気スケーター、ステファン・ランビエルさんとの師弟共演。宇野昌磨さんの復活と世界選手権2連覇を支え、フィギュア界でも歴史に残る名師弟コンビで深い信頼関係で結ばれた二人の共演は必見です。

もう一つの見どころは…

そして、もう一つの見どころはフィギュアスケート女子の2016年世界ジュニア覇者で、一昨年1月に現役を引退した本田真凜さんと初挑戦したアイスダンスです。

あまりにも美しい二人のアイスダンスプログラム「Four Seasons」は新横浜公演だけでお披露目された新作です。

ショーのど迫力を余すところなく映像化させた本作は、ドローンカメラを含む9台の超高精細4Kカメラで撮影されました。

音声は今回の映画館公開のために5.1チャンネル・サラウンドミックスされ、まるで氷上で観ているような錯覚を覚え、氷を切り裂くエッジ音が真横を通り過ぎていきます。

上映は4月3日〜16日、全国ローソン・ユナイテッドシネマ系34館、SMT系12館。4月24日〜5月7日、YEBISU GARDEN CINEMA（東京）。本編99分。（音楽著作権上、一部、実際の音源と異なります）