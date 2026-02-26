きょう（２６日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１７０円高の５万８７５３円と３日続伸。３連騰で連日の最高値更新と本来であれば意気上がるところだが、実態は想定を外れた尻すぼみの地合いだった。朝方の先物の値動きを見る限り一気に６万円大台にワンタッチもあるかというムードが漂ったものの、そうは問屋が卸さなかった。寄り後早々に７００円以上の上昇で５万９３００円台まで駆け上がったが、そこがこ