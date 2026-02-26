年収の壁が、新たに178万円まで緩和されます。これまで年収の壁にあわせて就業時間を調整してきた人の中には、さらに収入を増やしたいと考えている人もいるでしょう。仮に新しい上限額まで年収を上げようとすると、労働時間はどの程度増えるのでしょうか。 本記事では年収の壁の引き上げに伴う、働き方の変化について解説します。 令和8年度税制改正では「年収の壁」が緩和 財務省は「令和8年度税制改正の大綱」で、