３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、県営名古屋空港に到着した。ＷＢＣ連覇を目指し、この日のうちにチームに合流する予定だ。チームは２７、２８日に中日との壮行試合を予定し、この日はバンテリンドームで前日練習を行う。大谷は、２２日（日本時間２３日）に米アリゾナ州グレンデールで最終調整。投手として、今キャンプ２度目とな