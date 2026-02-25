『エルヴィス』『デューン 砂の惑星PART2』で世界的な注目を集める若手スター、オースティン・バトラー主演の最新作『コート・スティーリング』のデジタルプレミア配信が、本日2月25日（水）より開始される。 オースティン・バトラー主演『エルヴィス』Prime Videoで見放題独占配信開始