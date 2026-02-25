『デューン』最凶ヴィランが今度は“逃亡者”に！オースティン・バトラー最新作『コート・スティーリング』本日よりデジタル配信開始

『エルヴィス』『デューン 砂の惑星PART2』で世界的な注目を集める若手スター、オースティン・バトラー主演の最新作『コート・スティーリング』のデジタルプレミア配信が、本日2月25日（水）より開始される。

ネコの世話をするはずが……マフィアと警察に追われるハメに!?

本作の主人公は、高校時代は将来を嘱望された野球スターだったが、今は怪我でプレーできずバーで働く男ハンク（オースティン・バトラー）。人生どん底の彼が、隣人のパンクロッカーに数日間だけ「猫の世話」を頼まれたことから事態は一変する。

ロシア人、ユダヤ人、プエルトリコ人の各マフィア、さらにはニューヨーク市警まで、なぜか街中の組織から命を狙われる羽目になったハンク。理由も分からぬまま逃げ惑う“普通の男”が、極限状況の中で覚醒していく姿を、オースティンがフルスロットルの熱演で体現。ほぼすべてのスタントを自らこなしたという圧巻の肉体表現は必見だ。

共演には、ゾーイ・クラヴィッツ（『THE BATMAN−ザ・バットマン−』）、レジーナ・キング（『ウォッチメン』）、リーヴ・シュレイバー（『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』）、マット・スミス（『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』）ら、海外ドラマファンにも馴染み深い実力派キャストが顔を揃えている。

メガホンを取るのは、『ブラック・スワン』『ザ・ホエール』などの鬼才ダーレン・アロノフスキー。自身が実際に暮らしていた90年代のニューヨーク・カルチャーを背景に、予測不能かつ収拾不能なカオスが嵐を呼ぶアクション・クライムムービーを完成させた。

約9分の本編プレビュー＆スタント舞台裏映像も公開

配信開始を記念して、ソニー・ピクチャーズの公式YouTubeチャンネルでは特別映像が順次公開される。

本日13：00からは、映画の冒頭約9分をまるごと視聴できる本編プレビュー映像が公開。さらに18：00からは、オースティン・バトラー自らがスタント撮影の舞台裏を語る特別映像も解禁予定だ。

スタイリッシュな映像美とハードボイルドな緊張感が融合した本作の世界観を、配信とあわせてぜひチェックしてほしい。

『コート・スティーリング』は2月25日（水）よりデジタルプレミア配信。

