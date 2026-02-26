高梨沙羅、愛車「フォレスター」が話題に2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでも活躍したスキージャンプ女子・高梨沙羅選手（※高＝はしごだか）。競技の話題とともに、彼女が乗る愛車にも注目が集まっており、車両の特徴が紹介されるとSNSでは多くの反響が広がっています。2月7日に行われた女子ノーマルヒルで、高梨選手は1本目92メートル（121.5ポイント）、2本目96.0メートル（117.4ポイント）を記録し、 合計238.9