高梨沙羅、愛車「フォレスター」が話題に

2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでも活躍したスキージャンプ女子・高梨沙羅選手（※高＝はしごだか）。競技の話題とともに、彼女が乗る愛車にも注目が集まっており、車両の特徴が紹介されるとSNSでは多くの反響が広がっています。

2月7日に行われた女子ノーマルヒルで、高梨選手は1本目92メートル（121.5ポイント）、2本目96.0メートル（117.4ポイント）を記録し、 合計238.9ポイントで13位という結果となりました。また2月15日に行われたスキージャンプ女子個人ラージヒルは16 位でした。

【画像】超カッコイイ！ これが高梨沙羅の「愛車」です！

大会期間中は競技と移動を繰り返す忙しい日々が続きますが、 その移動を支える存在として自身のSNSで紹介したのが、スバル「フォレスター」です。

フォレスターは1997年に初代が登場したスバルのSUVで、 現行の6代目は2025年4月に発表された最新モデル。広い室内空間や高い積載性を備え、日常使いから遠征・アウトドアまで幅広く対応できる点が特徴です。

外観は力強いフェンダーラインと立体的なフロントマスクが印象的で、 内装は水平基調のデザインを採用し、視界の広さと操作性を重視したつくりになっています。

ラインナップは1.8リッター直噴ターボの「SPORT」と、 2.5リッターエンジン＋2モーターのストロングハイブリッド「X-BREAK」「Premium」。ハイブリッドモデルは最高出力160PS、WLTCモードで最大18.8km／Lの燃費性能を備えています。

安全装備では新世代「アイサイト」を全車標準装備し、 上位グレードには「アイサイトX」も設定。世界初の「サイクリスト対応歩行者保護エアバッグ」など、先進技術も充実しています。

新車価格（税込）は404万8000円〜459万8000円です。

※ ※ ※

スバルは2025年11月に高梨選手とのパートナー契約を発表し、高梨選手は自身のインスタグラムで以下のようにフォレスターの魅力について投稿していました。

「日々の移動や遠征の中で、SUBARUの“安心と愉しさ”をより強く実感しています。

特にお気に入りは、ハンズフリーオープンパワーリヤゲートです！

荷物で手がふさがっていても、足元の動作だけでスムーズに開いてくれるので、とても助かっています」

荷物で手がふさがった状態でも足元の操作だけで開閉できる様子を動画で紹介し、 フォロワーからも大きな注目を集めました。

SNS上では「似合う！」「さらちゃんかっこいい！」「リアゲート便利そう」といった声が寄せられ、デザイン面だけでなく実用面への共感も広がっています。

競技での活躍に加え、スバル車との取り組みを通じた発信にも、今後ますます注目が集まりそうです。