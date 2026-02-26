グーグル搭載のホンダ・コネクト・ディスプレー採用2月26日、本田技研工業（以下ホンダ）はスマートなデザインや爽快な走りを特徴とするSUV、『ZR-V』の一部改良モデルに関する情報を、公式ホームページで先行公開した。【画像】一部改良を受けたホンダZR-Vに特別仕様車『クロスツーリング』新登場！全16枚一部改良の主な内容は、グーグル搭載のホンダ・コネクト・ディスプレーを『e:HEV Z』と『e:HEV Zブラックスタイル』に標準