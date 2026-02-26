『ホンダZR-V』一部改良モデルの情報を先行公開！ アクティブな特別仕様車『クロスツーリング』新設定
グーグル搭載のホンダ・コネクト・ディスプレー採用
2月26日、本田技研工業（以下ホンダ）はスマートなデザインや爽快な走りを特徴とするSUV、『ZR-V』の一部改良モデルに関する情報を、公式ホームページで先行公開した。
【画像】一部改良を受けたホンダZR-Vに特別仕様車『クロスツーリング』新登場！ 全16枚
一部改良の主な内容は、グーグル搭載のホンダ・コネクト・ディスプレーを『e:HEV Z』と『e:HEV Zブラックスタイル』に標準装備、『X』にメーカーオプションとして設定。ブラックスタイルのグリルを、バーチカル（垂直）から ハニカムタイプへ変更した。
ホンダZR-V e:HEV Zに設定された特別仕様車『クロスツーリング』。 本田技研工業
また、e:HEV Zに特別仕様車『クロスツーリング』を設定。ブラックスタイルは上質さとスポーティさを強調した都会的イメージであるのに対し、クロスツーリングはグランピングやライトなアウトドアを志向するユーザーを狙った、アクティブさをイメージしている。
特別仕様車『クロスツーリング』の装備内容
『クロスツーリング』の装備内容は以下のとおり。
●エクステリア
・ハニカムグリル（マットグレーメタリック）
・専用フロントパンパーガーニッシュ
・専用フロントパンパーロアーガーニッシュ
・専用フロントバンパー
・専用バンパーコーナープロテクター
・専用サイドロアガーニッシュ
・ホイールアーチプロテクター（ブラック）
・サイドシルガーニッシュ（ブラック）
・リアバンパーガーニッシュ（ブラック）
・リアバンパーロアーガーニッシュ（ダスクグレーメタリック）
・18インチアルミホール（マットブラック）
・専用カラーとしてデザートベージュ・パール設定
クロスツーリングは専用カラーとして、デザートベージュ・パールを設定する。 本田技研工業
●インテリア
・専用グレー内装
・オレンジステッチ（本革シート、ステアリングホイール）