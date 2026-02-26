グーグル搭載のホンダ・コネクト・ディスプレー採用

2月26日、本田技研工業（以下ホンダ）はスマートなデザインや爽快な走りを特徴とするSUV、『ZR-V』の一部改良モデルに関する情報を、公式ホームページで先行公開した。

【画像】一部改良を受けたホンダZR-Vに特別仕様車『クロスツーリング』新登場！ 全16枚

一部改良の主な内容は、グーグル搭載のホンダ・コネクト・ディスプレーを『e:HEV Z』と『e:HEV Zブラックスタイル』に標準装備、『X』にメーカーオプションとして設定。ブラックスタイルのグリルを、バーチカル（垂直）から ハニカムタイプへ変更した。



ホンダZR-V e:HEV Zに設定された特別仕様車『クロスツーリング』。 本田技研工業

また、e:HEV Zに特別仕様車『クロスツーリング』を設定。ブラックスタイルは上質さとスポーティさを強調した都会的イメージであるのに対し、クロスツーリングはグランピングやライトなアウトドアを志向するユーザーを狙った、アクティブさをイメージしている。

特別仕様車『クロスツーリング』の装備内容

『クロスツーリング』の装備内容は以下のとおり。

●エクステリア

・ハニカムグリル（マットグレーメタリック）

・専用フロントパンパーガーニッシュ

・専用フロントパンパーロアーガーニッシュ

・専用フロントバンパー

・専用バンパーコーナープロテクター

・専用サイドロアガーニッシュ

・ホイールアーチプロテクター（ブラック）

・サイドシルガーニッシュ（ブラック）

・リアバンパーガーニッシュ（ブラック）

・リアバンパーロアーガーニッシュ（ダスクグレーメタリック）

・18インチアルミホール（マットブラック）

・専用カラーとしてデザートベージュ・パール設定



クロスツーリングは専用カラーとして、デザートベージュ・パールを設定する。 本田技研工業

●インテリア

・専用グレー内装

・オレンジステッチ（本革シート、ステアリングホイール）