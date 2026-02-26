いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『ハムネット』トークイベント付き試写会に10組20名様をご招待いたします！『ノマドランド』で、第93回アカデミー賞®にて作品賞、監督賞を受賞したクロエ・ジャオ監督の最新作で、第83回ゴールデングローブ賞作品賞（ドラマ部⾨