『ハムネット』トーク付き試写会に10組20名様をご招待！

いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『ハムネット』トークイベント付き試写会に10組20名様をご招待いたします！『ノマドランド』で、第93回アカデミー賞®にて作品賞、監督賞を受賞したクロエ・ジャオ監督の最新作で、第83回ゴールデングローブ賞作品賞（ドラマ部⾨）、主演⼥優賞（ドラマ部⾨）の2部⾨を獲得したほか、先ごろ発表された第98回アカデミー賞Ⓡでは、作品賞、監督賞、主演⼥優賞などの主要部⾨含め合計8部⾨にノミネートされた話題作。

★★映画『ハムネット』トーク付き試写会概要★★

本作公開を前に一般試写会を実施。抽選で20組40名様をご招待！

■映画『ハムネット』公開情報

公開日：2026年4月10日（金）



監督︓クロエ・ジャオ

脚本︓クロエ・ジャオ、マギー・オファーレル

製作︓スティーヴン・スピルバーグ、サム・メンデス

出演︓ジェシー・バックリー、ポール・メスカル、エミリー・ワトソン、ジョー・アルウィン

2025年／イギリス／1.78:1／126分／カラー／英語／5.1ch／原題︓HAMNET／日本語字幕翻訳︓風間綾平／日本語

字幕監修︓河合祥一郎／映倫区分︓G／配給︓パルコ ユニバーサル映画

©2025 FOCUS FEATURES LLC.

公式サイト︓

【日時】2026年3月19日（木）18:15開場／18:45開映（上映時間：126分）【会場】ユーロライブ <東京都渋⾕区円⼭町 1-5 KINOHAUS 2F>【ゲスト】未定※当イベント内容やチケットに関してユーロライブへのお問い合わせはご遠慮ください※イベントは上映後となります。※当日イベントにはマスコミ取材が入る可能性がございます。※イベント内容は予告なく中止・変更される場合があります。2020年に発表され、英⼥性⼩説賞、全⽶批評家協会賞を受賞し、世界から喝采を浴びたマギー・オファーレル著の同名⼩説「ハムネット」の実写映画化である本作。アグネス・シェイクスピアを演じるのは、『ウーマン・トーキング 私たちの選択』のジェシー・バックリー、ウィリアム・シェイクスピアを演じるのは『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』のポール・メスカル、その他、エミリー・ワトソン、ジョー・アルウィンなど実⼒派たちが脇を固める。製作には、スティーヴン・スピルバーグとサム・メンデスが名を連ね、本年度賞レースを席巻する珠⽟の1作。舞台は16世紀イギリスの⼩さな村。森を愛し、薬草の知識に優れ、不思議な⼒を宿した妻アグネス・シェイクスピアと、劇作家としてロンドンで活動する夫ウィリアム・シェイクスピア、そしてその3⼈の⼦どもたちが描かれる。ロンドンへ単⾝で出稼ぐ夫を尊重し、⽗親不在のなかで⼦どもたちを守り奮闘するアグネスだったが、あるとき⼀家に⼤きな不幸が降りかかる――。■応募方法：ライブドアニュースのXアカウント（@livedoornews）をフォロー＆以下のポストをリポスト■受付期間：2026年2月26日（木）〜3月5日（木）※応募受付終了後、厳正なる抽選を行います。当選者の方には、「@livedoornews」のアカウントからXのダイレクトメッセージでご連絡させていただきます。キャンペーン規約は こちら をご覧ください。■当選者確定フロー・当選者発表方法／応募受付終了後、厳正なる抽選を行い、運営スタッフから個別にご連絡をさせていただく形で発表とさせていただきます。・当選者発表後の流れ／当選者様にはライブドアニュース運営スタッフからダイレクトメッセージでご連絡させていただきます。