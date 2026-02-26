【シティーハンター】 2月26日 発売 価格： 通常版 3,960円 コレクターズボックス 7,920円

サン電子は、プレイステーション 5/プライステーション 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用アクション「シティーハンター」を2月26日に発売する。価格は通常版が3,960円、コレクターズボックスが7,920円。

本作は、1990年3月2日の発売から約36年ぶりに復刻された「シティーハンター」の横スクロールアクションゲーム。当時のプレイ感を忠実に再現した「オリジナルモード」、オリジナル版の操作性を現代基準にブラッシュアップした「強化モード」、強化モードの操作性をベースに敵の配置やアルゴリズムを調整した「ハードモード」が実装されている。

さらに、アニメ「シティーハンター」の主題歌であるTM NETWORKの「Get Wild」が実装されているほか、快適なプレイを支えるお助け機能としていつでも中断・再開できる「セーブ」、ミスを瞬時にやり直せる「巻き戻し機能」も追加されている。

加えて、当時の雰囲気を再現する「ブラウン管フィルター」やアスペクト比のカスタマイズ機能によって好みに合わせたビジュアルでプレイ可能。当時のパッケージやマニュアルを360度鑑賞できる「3Dアーカイブ」やオリジナルアート、アニメ画像を収録した「ギャラリー」も収録されている。

また、パッケージ版には通常版だけでなくコレクターズ版がラインナップ。当時のアニメ版とゲーム版のキービジュアルを使用した「スチールケース」、獠に仕事を依頼する「伝言板」をリアルに再現した「伝言板キーホルダー」、獠、香、冴子、海坊主の4人がドット絵で描き起こされた「オリジナルアクリルスタンド」が付属している。

【復刻版ゲーム『シティーハンター』ローンチトレーラー】

(C)北条司／コアミックス・読売テレビ・サンライズ

(C)SUNSOFT

Distributed by Clouded Leopard Entertainment Inc.