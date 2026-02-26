フィギュアスケート女子で銅メダルミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日テレ系の情報番組「ZIP!」に生出演。街角の女性からのメイクに関する質問に答えた。高校2年生にして、演技に合ったメイクをすることにもこだわる中井。番組内では街角の女性から、チークや綺麗なまつ毛に関する興味が寄せられ「メイクのポイントはありますか？」と質問された