フィギュアスケート女子で銅メダル

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日テレ系の情報番組「ZIP!」に生出演。街角の女性からのメイクに関する質問に答えた。

高校2年生にして、演技に合ったメイクをすることにもこだわる中井。番組内では街角の女性から、チークや綺麗なまつ毛に関する興味が寄せられ「メイクのポイントはありますか？」と質問された。

中井は「チークは練習から可愛くつけるのが好き。まつ毛に関しては“自まつ”」だと明かした。まつ毛パーマやまつエクはしていないという。メイクについては「曲や衣装に合わせてメイクを変えたりするので、自分自身楽しみの一つ」と話した。

メイク術の学び方は「YouTubeとかで、最近の女の子の動画を見て自分もこういう風にしてみようと」。衣装については「エキシビションはスカートがフリフリで、何段も重ねて作っているのでお気に入り。フリーはもともと青い衣装だったけれど、自分自身ピンクが好きだったので、中心部分にピンクを入れてもらった」と話した。



（THE ANSWER編集部）