コケ川さんの漫画「指輪が抜けなくなった話」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むネット通販で購入した指輪。何だかキツい気がしましたが、無理やり指にはめて外出しました。しばらくたって指を見ると…という内容で、読者からは「怖い〜」「よかったですね！」「覚えておきます…」などの声が上がっています。「ちょっとキツいかも」が引き金に…まさかの事態コケ川さんは、イ