コケ川さんの漫画「指輪が抜けなくなった話」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

ネット通販で購入した指輪。何だかキツい気がしましたが、無理やり指にはめて外出しました。しばらくたって指を見ると…という内容で、読者からは「怖い〜」「よかったですね！」「覚えておきます…」などの声が上がっています。

「ちょっとキツいかも」が引き金に…まさかの事態

コケ川さんは、インスタグラムでエッセー漫画などを発表しています。コケ川さんに作品について話を聞きました。

※この記事では、全13話中、第1話から第7話までをご紹介します。コケ川さんのインスタグラムで全話を読むことができます。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

コケ川さん「先日、消防署にお世話になりまして…。自分は必死に検索してたどり着いたので、『同じピンチになった方も知りたい情報なのでは…？』と思い、投稿にいたりました！」

Q.このとき、初めてはめた指輪だったのでしょうか。

コケ川さん「いいえ、以前に購入したもので、何度か着けていました。元々持っている指輪とあわせて、指のサイズも測ってから購入しました。冬以外は問題なく着けられたので、本当に焦りました…」

Q.消防署の皆さんの対応について、どう思いましたか。

コケ川さん「皆さま大変なお仕事をしている中、親切にしてくださいました。突然相談したのにすぐに対応していただき、本当に感謝しかありません」

Q.次に指輪を買うときに、注意しようと思うことはありますか。

コケ川さん「ステンレス製のものを買うときは、このことを肝に銘じようと思います。あと…冬は指輪をするのを控えようかなと（笑）」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

コケ川さん「インスタグラムとスレッズで投稿していたのですが、スレッズでたくさんの方に見ていただいたようです。ご自身や家族が同じ状況になった方や、消防士さん側からのコメントなどもいただけました。また、『自分が同じことになったら…』と考えてくださった方もいて、参考にしていただけたのではないかと思いました。個人的には、見て感じた消防署の風景を頑張って描いた作品だったので、共感コメントをいただけてとてもうれしかったです！」