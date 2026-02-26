木村拓哉の活躍がますますめざましい。2024年には映画『グランメゾン・パリ』をヒットに導き、2025年には山田洋次監督作『TOKYOタクシー』で倍賞千恵子と共演、そして2026年に入ってからは映画『教場 Reunion』『教場 Requiem』が配信・公開となり、立て続けに話題作の主演を務めている。 参考：『教場』は“何者”であるかを模索しつづける物語『Requiem』への納得感といささかの疑問 平成のスターと称される