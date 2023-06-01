サムスン電子は新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を開催。最新スマホの「Galaxy S26」シリーズを発表しました。日本でも発売が決まっており、「Galaxy S26 Ultra」「Galaxy S26＋」「Galaxy S26」の3機種が市場に投入されます。Samsungオンラインショップでの販売価格は下記のとおりです。 Galaxy S26 Ultra256GB218,900円（税込）512GB246,400円（税込）1TB299,200円（税込） Galaxy S26＋256GB169,920円（税