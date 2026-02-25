日本のプリント基板市場は、2025年の45億米ドルから2034年に61億米ドルへ拡大する見通しです！予測期間の年平均成長率は3.52%で、電子産業の土台を支える領域として安定成長が続く予測です。スマートフォン、車載電子、産業DXまで、幅広い需要の背景を数字で整理します。 IMARC Group「日本のプリント基板市場規模予測レポート」 公表日：2026年2月25日2025年市場規模：45億米ドル2034年市場予測：61