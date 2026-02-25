ヤマハは、米カリフォルニア州で開催された楽器見本市「NAMM Show 2026」にて発表した製品群を日本でも発表。順次販売を開始する。発表されたのはエレクトリックギター「Pacifica SC Professional」と「Pacifica SC Standard Plus」、エレクトロニックアコースティックドラムモジュール「EAD50」、ドラムセンサーユニットの「DSU50」、Line 6ブランドのアンプ＆エフェクトプロセッサー「Helix Stadium Floor」の5種。あわせて、デ