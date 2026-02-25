愛美が、2025年に全国3都市を巡り、ファイナル公演をチケット完売で締めくくったライブツアー＜AIMI LIVE TOUR “NEW WORLD”＞の追加公演として、4月25日に台北公演を開催することを発表した。ソロアーティストとして海外で単独ライブを行うのは、今回が初となる。チケットは3月4日20時より販売開始される。券種は3種用意されており、VIPチケットは、購入者全員に特典として、愛美の宛名入り直筆サイン色紙とセルフィーフォトカー