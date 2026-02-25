愛美、＜AIMI LIVE TOUR “NEW WORLD”＞追加公演としてソロ初の海外ライブ開催決定
愛美が、2025年に全国3都市を巡り、ファイナル公演をチケット完売で締めくくったライブツアー＜AIMI LIVE TOUR “NEW WORLD”＞の追加公演として、4月25日に台北公演を開催することを発表した。ソロアーティストとして海外で単独ライブを行うのは、今回が初となる。
チケットは3月4日20時より販売開始される。券種は3種用意されており、VIPチケットは、購入者全員に特典として、愛美の宛名入り直筆サイン色紙とセルフィーフォトカードがプレゼントされるとのことだ。
◾️＜AIMI LIVE TOUR “NEW WORLD” in 台北＞
2026年4月25日（土）MOONDOG（台北市松山区復興南路一段39号9F）
【開場・開演（予定）】（現地時間）
・VIPスタンディングチケット：整列 15:30 / 入場 16:00
・一般スタンディングチケット・障がい者割引チケット：整列 16:00 / 入場 16:30 / 開演 17:00
【チケット】
・VIPスタンディングチケット NT$3600
・一般スタンディングチケット NT$2000
・障がい者割引チケット NT$1000
【チケット発売日】
2026年3月4日（水）20:00〜（日本時間）
KKTIX：https://baodaorecords.kktix.cc/events/11cf36d1
【VIP特典】
・宛名入り直筆サイン色紙（サイズ：273×242mm）
・愛美（AIMI）セルフィーフォトカード
【全券種共通特典】
記念チケット半券
◾️＜AIMI Fan Meeting Tour RICE MONSTER in SEOUL＞
2026年3月21日（土）ソウル・Gabin Art Hall (ガビンアートホール)
昼公演：13:30 開演 / 夜公演：17:30 開演
【チケット料金】
VIPチケット：128,000KRW（直筆サイン入りポスターお渡し会付き）
一般チケット：77,000KRW
【チケット販売プラットフォーム】
YES24 TICKET
▶︎日本語ページ
https://ticket.yes24.com/Pages/English/Perf/FnPerfDeail.aspx?IdPerf=56925
▶︎韓国語ページ
https://ticket.yes24.com/Perf/56925
主催：KOE Co. Ltd.
お問合せ先：contact@koeofficial.co.kr
◾️「AIMI ARTIST POP UP CAFE in SEOUL」
開催期間：3月13日（金）〜3月30日（月）
場所：ESTAREGG Cafe（Seoul, Mapo-gu, Donggyo-ro, 144-13, 2階）
