昨年は、全国各地でクマの出没が相次ぎましたが、畑の野菜や庭の木に実った果実を狙って人里に降りてきてしまう動物は、ほかにも。例えば、ハクビシンやアライグマ。夜道に見かけたことがある人も少なくないのでは?【ハクビシン・アライグマにお困りの方へ】外来種であるハクビシン、アライグマを捕獲する事業を行っています。市内で、建物や敷地内で飼っている動物などへの被害が出た場合はご相談ください。 (@musashino_hopeより