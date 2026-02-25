レトロリロンが、2026年4月からTVアニメ第２期が放送開始となる『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』のオープニングテーマに書き下ろしの新曲「エゴ」が起用されたことを発表した。TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』は、一迅社アイリスNEOにて刊行中、シリーズ累計発行部数180万部突破の天壱によるノベルシリーズのTVアニメ化作品だ。なお、レトロリロ