レトロリロンが、2026年4月からTVアニメ第２期が放送開始となる『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』のオープニングテーマに書き下ろしの新曲「エゴ」が起用されたことを発表した。

TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』は、一迅社アイリスNEOにて刊行中、シリーズ累計発行部数180万部突破の天壱によるノベルシリーズのTVアニメ化作品だ。なお、レトロリロンがアニメ主題歌を担当するのは初となる。

またレトロリロンは、3月よりアルバム『コレクションアローン』を引っ提げ、東京・Zepp Hanedaを含む全国10箇所を巡る1万人規模のワンマンツアーの開催を控えている。

◾️1stフルアルバム『コレクションアローン』

発売日：2026年1月28日（水） ・初回限定盤（CD＋Blu-ray）※三方背ケース仕様

UPCH-7791 5,000円（税込）

・通常盤（CD）

UPCH-2289 2,500円（税込） ▼収録曲

1.リコンティニュー

2.FAQ

3.ふたり

4.ラストハンチ

5.UNITY

6.僕だけの矛盾

7.咒

8.バースデイ 初回限定盤付属Blu-ray：

「RETRORIRON 3rd EP『アナザーダイバーシティ』RELEASE ONEMAN TOUR 2025」2025年4月6日 EX THEATER ROPPONGI

01.ワンタイムエピローグ

02.DND

03.Restart?

04.カテゴライズ

05.カウントダウン・ラグ

06.独歩

07.たださよなら、命燃え尽きるまで

08.Document

09.救いのない日々よ

10.ヘッドライナー

11.焦動

12.きれいなもの

13.深夜6時

14.TOMODACHI

＜アンコール＞

15.夢を見る

16.アンバランスブレンド

◾️＜RETRORIRON ONEMAN TOUR 2026＞ 2026年

3月07日（土）【香川】DIME

3月14日（土）【名古屋】DIAMOND HALL

3月15日（日）【大阪】なんばHatch

3月20日（金・祝）【福岡】DRUM LOGOS

3月28日（土）【仙台】Rensa

4月03日（金）【金沢】AZ

4月05日（日）【札幌】PENNY LANE24

4月10日（金）【広島】Live VANQUISH

4月12日（日）【新潟】GOLDEN PIGS RED STAGE

4月18日（土）【東京】Zepp Haneda

一般販売受付中：https://eplus.jp/retroriron/