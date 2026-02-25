無糖や機能性への関心が高まる中、ミント市場の中長期予測をまとめた最新レポートが公開されました。口臭ケア需要に加え、健康志向スナックとしての位置づけが広がっている点が今回の軸です。数字ベースで市場の伸びを確認できるため、食品・ウェルネス領域の動向を追うときの基礎資料になります。 Astute Analytica「世界ミント市場予測レポート」 市場規模（2024年）：49億2000万米ドル市場規模予測