無糖や機能性への関心が高まる中、ミント市場の中長期予測をまとめた最新レポートが公開されました。

口臭ケア需要に加え、健康志向スナックとしての位置づけが広がっている点が今回の軸です。

数字ベースで市場の伸びを確認できるため、食品・ウェルネス領域の動向を追うときの基礎資料になります。

Astute Analytica「世界ミント市場予測レポート」

市場規模（2024年）：49億2000万米ドル市場規模予測（2033年）：89億7000万米ドル年平均成長率（2025年〜2033年）：6.9%対象期間：2025年〜2033年

Astute Analyticaは、幅広い産業領域で市場分析と予測を提供するグローバル分析・アドバイザリー企業です。

同社のミント市場レポートは、食品・飲料領域における需要変化を製品別・用途別・地域別に整理した調査資料です。

今回は、健康志向の高まりと流通変化がミント需要をどう押し上げるかを数値とともに示しています。

市場規模予測と成長ペース

基準年：2024年予測到達年：2033年予測CAGR：6.9%

市場は49億2000万米ドルから89億7000万米ドルへ拡大する見通しで、安定した成長トレンドが続く想定です。

日常の口臭ケアに加えて、無糖・機能性ニーズを取り込むことで需要の裾野が広がっています。

無糖・機能性成分へのシフト

注目成分：ビタミン注目成分：プロバイオティクス注目成分：緑茶・ユーカリ・高麗人参エキス

従来の清涼感中心のミントから、健康補助の役割を持つ商品へと開発軸が移っている点が特徴です。

無糖タイプや糖質配慮型の拡充が進み、味と健康を両立した商品選びがしやすくなっています。

流通チャネルの拡張と購買導線

販売チャネル：eコマース販売チャネル：専門ウェルネスサイト販売チャネル：コンビニエンスストア・薬局・空港キオスク

オンラインではサブスクリプションやバンドル販売が広がり、リピート購入を促す仕組みづくりが進んでいます。

実店舗では即時性の高い売場が引き続き強く、日常導線の中で手に取りやすいカテゴリとして定着中です。

地域別需要とアジア太平洋の伸長

主要市場：北米主要市場：ヨーロッパ高成長地域：中国・インド・日本・韓国・東南アジア

北米とヨーロッパはブランド浸透と口腔ケア文化を背景に堅調で、市場の土台を支えています。

一方でアジア太平洋は都市化と可処分所得の伸びが追い風となり、今後の成長ドライバーとして存在感を高めています☆

ミント市場は、手軽な口臭ケア商品という枠を超えて、機能性フードとしての価値づくりが進むフェーズに入っています。

無糖化と成分強化、流通の多層化を同時に押さえると、次のヒットゾーンが見えやすくなります。

無糖・機能性ミントの成長背景を数字で読める！

Astute Analytica「世界ミント市場予測レポート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 世界のミント市場は2033年にどの規模が予測されていますか？

2033年には89億7000万米ドルに達すると予測されています。

Q. 予測期間のCAGRは何％ですか？

2025年から2033年にかけて6.9％です。

Q. 基準となる2024年の市場規模はいくらですか？

2024年時点で49億2000万米ドルと推定されています。

